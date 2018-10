V Afganistane pristálo ďalšie lietadlo s odmietnutými azylantmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 3. októbra (TASR) - Nemecké lietadlo na palube so zamietnutými žiadateľmi o azyl z Afganistanu pristálo v stredu v skorých ranných hodinách na letisku v metropole Kábul. S odvolaním sa na predstaviteľov letiska o tom informuje agentúra DPA.Na palube stroja, ktorý vyštartoval z nemeckého Mníchova, sa nachádzalo menej než 20 Afgancov a na medzinárodnom letisku v Kábule pristál zhruba o 05.30 h SELČ.Ide v poradí o sedemnástu deportáciu Afgancov z Nemecka od decembra 2016. Dovedna tak prostredníctvom takýchto letov deportovali z Nemecka do Afganistanu 366 mužov.Deportácie sú považované za kontroverzné, pripomína DPA. Ich kritici tvrdia, že Afganistan je v dôsledku útokov radikálneho hnutia Taliban a militantov z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) stále príliš nebezpečnou krajinou.V júli tohto roka spáchal jeden z deportovaných Afgancov po návrate do vlasti samovraždu. Dvadsaťtriročný muž žil v Nemecku osem rokov, keď ho poslali späť do Kábulu.Zdroje z prostredia afganskej armády uvádzajú, že útoky a potýčky s militantmi si denne vyžiadajú životy zhruba 35 príslušníkov afganských bezpečnostných zložiek.Počet civilistov, ktorí prišli o život v dôsledku konfliktu v Afganistane, v prvej polovici tohto roka stúpol na rekordných 1692. Vyplýva to zo správy Organizácie Spojených národov (OSN), ktorú zverejnili v júli.