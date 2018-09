V Alžírsku pretrváva výskyt cholery, varuje Slovákov rezort diplomacie

Na archívnej snímke zasnežené vrcholy pohoria v horskej oblasti Kabýlia na východe Alžírska. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. septembra (TASR) - V Alžírsku pretrváva výskyt cholery, zomreli na ňu už dvaja ľudia. Turisti, ktorí túto krajinu navštívia, by mali preto venovať zvýšenú pozornosť hygiene, najmä pri styku s potravinami. Na svojej stránke na to upozorňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.priblížilo ministerstvo. Zdrojom nákazy by mal byť nešpecifikovaný vodný zdroj v regióne Tipaza.