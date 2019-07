V Alžírsku sa konali ďalšie protesty, polícia zadržala asi desať osôb

Protesty proti dočasnej vláde v Alžírsku. Alžír, 12. júla 2019 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Alžír 13. júla (TASR) - V poradí už 21. piatok za sebou sa v Alžírsku konali masové protesty proti dočasnej vláde. Polícia počas nich zadržala približne desať osôb, informovala agentúra AFP.Protestné zhromaždenia sa konali krátko po tom, ako sa v utorok skončilo funkčné obdobie dočasnej hlavy štátu generála Abdala Kádira bin Sáliha, ktorý napriek tomu naďalej zostáva vo funkcii.Prezidentom sa bin Sálih stal po tom, ako pod tlakom protestov i vplyvnej armády 2. apríla odstúpil dlhoročný líder krajiny Abdal Azíz Buteflika.Protestujúci požadujú zmeny vo vedení krajiny, aby v ňom nemali zastúpenie ľudia napojení na Butefliku, ako i založenie nezávislých inštitúcií, ktoré by dohliadali na dodržiavanie zákonov počas nových volieb.Ľudia počas piatkových protestov skandovali aj požiadavku, že Alžírsko sa musí stať "civilným a nie vojenským štátom".Viceprezident Alžírskej ligy na ochranu ľudských práv (LADDH) na Twitteri kritizoval nasadenie polície, ktorá na viacerých miestach metropoly Alžír blokovala vstupy do mesta a prehľadávala, kontrolovala a zatýkala ľudí. Cieľom týchto opatrení bolo podľa jeho slov "zabrániť pokojným zhromaždeniam v Alžíri".V Alžírsku sa 4. júla mali konať predčasné prezidentské voľby, v ktorých by bol zvolený Buteflikov nástupca. Bin Sálih však 7. júna vyhlásil, že sa v stanovenom termíne "nebudú môcť konať". Ústavná rada totiž predtým odmietla kandidatúry jediných dvoch uchádzačov. Nový termín volieb nie je zatiaľ známy.