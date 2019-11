V Alžírsku sa začala kampaň pred prezidentskými voľbami

Na snímke dlhoročný líder Abdal Azíz Buteflik, foto z archívu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alžír 17. novembra (TASR) - Na pozadí prebiehajúcich protestov proti súčasnému vládnemu systému sa v nedeľu v Alžírsku začala kampaň pred prezidentskými voľbami vypísanými na 12. decembra. Informovali o tom svetové agentúry.O prezidentský úrad bude bojovať päť kandidátov, ktorí v sobotu podpísali chartu o dodržiavaní etických noriem počas kampane.Opakovane odložené prezidentské voľby sú naplánované na 12. decembra a ich víťaz má definitívne nahradiť dlhoročného lídra Abdala Azíza Butefliku. Podľa správ z konca októbra sa chcelo do volieb zapojiť až 22 kandidátov.Kandidovať nakoniec budú bývalí premiéri Alí bin Filís a Abdal Madžíd Tabbún, ktorí viedli vlády za Buteflikovej éry, ako aj dvaja bývalí ministri a predseda menšej politickej strany.Obaja expremiéri sú považovaní za favoritov hlasovania, ktoré sa pôvodne malo konať už 4. júla, ale bolo odrieknuté pre nedostatok kandidátov.Časť alžírskej verejnosti prezidentské voľby naďalej odmieta, pretože tvrdí, že ich organizujú ľudia z okolia Butefliku, ktorý bol v apríli pod tlakom verejných protestov a armády nútený rezignovať.Podľa agentúry DPA sa toto odmietanie volieb prejavilo hneď na úvod predvolebnej kampane, keď v mnohých mestách miesta na vylepovanie agitačných materiálov zostali prázdne alebo boli plagáty posprejované hanlivými nápismi.DPA si tiež všimla, že žiaden z kandidátov si pre prvé stretnutia s voličmi v rámci kampane nevybral veľké mestá, ktoré sú centrami odporu proti súčasnej politickej elite.Protesty proti Buteflikovi vypukli koncom februára na znak nesúhlasu časti verejnosti s tým, že tento chorľavý muž sa chce vo voľbách uchádzať o znovuzvolenie za prezidenta. Bolo by to už jeho piate funkčné obdobie.