V americkej ekonomike vzniklo 130.000 nových miest

Washington 6. septembra (TASR) - Americký pracovný trh zaznamenal v auguste ochladenie, keď v ekonomike vzniklo omnoho menej nových pracovných miest, než sa očakávalo. Ukázali to piatkové údaje amerického ministerstva práce. Na druhej strane, výrazný rast miezd by mohol podporiť spotrebiteľské výdavky.V americkej ekonomike vzniklo v auguste 130.000 nových pracovných miest oproti 159.000, ktoré boli vytvorené v júli. Augustové údaje sú omnoho slabšie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s vytvorením 158.000 nových pracovných pozícií.Navyše, ministerstvo revidovalo údaje za jún a júl smerom nadol. Ako uviedlo, v porovnaní s pôvodnými údajmi vzniklo za tieto mesiace v USA o 20.000 pracovných miest menej.Navyše, augustové čísla podporilo dočasné prijatie 25.000 zamestnancov na sčítanie ľudu, ktoré sa uskutoční v roku 2020. Bez započítania všetkých pracovných miest vo verejnom sektore, firmy v USA vytvorili v auguste iba 96.000 nových pracovných pozícií. To je najmenej od mája.Miera nezamestnanosti sa však udržala na júlovej úrovni 3,7 %. To je najnižšia hodnota za takmer 50 rokov.Okrem toho, priemerná hodinová mzda sa minulý mesiac zvýšila medziročne o 3,2 %. To je síce mierne slabšie tempo rastu než v júli (3,3 %), na druhej strane je to výraznejší rast, než rast spotrebiteľských cien, čo znamená posilnenie kúpnej sily obyvateľov USA.