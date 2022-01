V Amsterdame napriek zákazu protestovali tisíce ľudí, v Holandsku platí celoštátny lockdown

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.1.2022 (Webnoviny.sk) - Tisíce ľudí v hlavnom meste Holandska sa v nedeľu vzopreli zákazu a zhromaždili sa na demonštrácii proti opatreniam vlády na potlačenie šíriaceho sa koronavírusu. Neskôr polícia vytlačila dav z amsterdamského námestia.Miestna samospráva nepovolila konanie tohto zhromaždenia. Uviedla, že polícia mala indície, že niektorí demonštranti, ktorí sa chystali zúčastniť na akcii, boli „pripravení na násilie“.Ešte predtým, ako polícia zasiahla proti niekoľkotisícovému davu, niektorí účastníci rozvinuli transparenty, na ktorých boli nápisy ako „Menej represií, viac starostlivosti“, „Sloboda“ či „Nie je to o víruse, ale o kontrole“.V Holandsku momentálne až do 14. januára platí celoštátny lockdown. Sedemdňová incidencia sa v priebehu ostatného týždňa mierne znížila na 85,55 nakazených koronavírusom na 100-tisíc obyvateľov, a to napriek tomu, že vysoko nákazlivý variant omikron sa medzičasom v Holandsku stal dominantným.