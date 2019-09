V Anglicku a Walese stúpol počet zločinov z nenávisti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 22. septembra (TASR) - V minulej sezóne stúpli v Anglicku a Walese trestné činy z nenávisti spojené s futbalom o 47 percent. Podľa vládnej štatistiky úrady zaznamenali 193 deliktov, v porovnaní so 131 v ročníku 2017/2018. Až 79 percent z nich sa týkalo rasy. Naopak, počet zatknutí spojených s "futbalovou" kriminalitou klesol o desať percent na 1381.Podľa ministerstva vnútra stojí za zvýšenými číslami lepšia dokumentácia prípadov vďaka narastajúcim kamerovým záznamom, antidiskriminačná organizácia Kick It Out však tvrdí, že za rasovým napätím a rastúcou intoleranciou môžu byť nálady súvisiace s Brexitom.Správa uvádza, že najproblematickejšími sú fanúšikovia Stoke City, ktorý sa previnili v osemdesiatich prípadoch, nasledujú Leeds United (49) a účastník Premier League Aston Villa (42). "citoval vyhlásenie anglickej Futbalovej asociácie (FA) portál insideworldfootball.com.