V Anglicku pravdepodobne budú prísnejšie opatrenia, varuje premiér Johnson

3.1.2021 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson v nedeľu varoval, že Anglicko pravdepodobne čakajú prísnejšie protiepidemické opatrenia, keďže v dôsledku nového nákazlivejšieho variantu koronavírusu dosiahla miera infekcií rekordné úrovne."Sme úplne zmierení s tým, že musíme urobiť všetko pre to, aby sme dostali vírus pod kontrolu, čo môže v nasledujúcich týždňoch vyžadovať prísnejšie opatrenia," povedal v rozhovore pre BBC s tým, že musia zvážiť rad prísnejších opatrení.Politik uznal, že v oblastiach pod najväčším tlakom to môže znamenať zatvorenie škôl, zákaz vychádzania a úplný zákaz stretávania sa ľudí z rôznych domácností.Napriek súčasnej situácii Johnson tvrdí, že "nepochybuje" o tom, že školy sú bezpečné a vyzval rodičov, aby do nich poslali deti, keď žijú v oblastiach, kde je to možné. Odbory zastupujúce učiteľov naopak vyzývajú, aby sa školy aspoň na pár týždňov vrátili k diaľkovému vyučovaniu.Spojené kráľovstvo v súčasnosti čelí akútnej epidémii, za ostatných päť dní zaznamenalo každý deň viac ako 50-tisíc nových prípadov nákazy koronavírusom.V Londýne a juhovýchodnom Anglicku, kde po prvý raz zaznamenali nový variant, evidujú mimoriadne vysokú mieru nových infekcií.V niektorých častiach hlavného mesta a okolitých oblastiach dosahuje miera nákazy zhruba tisíc infekcií na 100-tisíc obyvateľov. V dôsledku ochorenia COVID-19 zomrelo v Británii už takmer 75-tisíc ľudí.Veľká Británia proti pandémii bojuje aj rozsiahlou vakcináciou. S tou začala už 8. decembra s očkovacou látkou spoločností Pfizer BioNTech a od pondelka by mala pribudnúť aj vakcína proti koronavírusu, ktorú vyvinuli Oxfordská univerzita a farmaceutická firma AstraZeneca