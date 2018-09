V Angole nariadili zadržať exprezidentovho syna.

Prezident Angoly José Eduardo dos Santos. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luanda 25. septembra (TASR) - Príslušná prokuratúra v Angole nariadila v súvislosti s vyšetrovaním prevodu 500 miliónov dolárov (v prepočte približne 425 miliónov eur) do zahraničia zadržať Josého Filomena dos Santosa, syna bývalého dlhoročného prezidenta tejto africkej krajiny z rokov 1979-2017 Josého Eduarda do Santosa.Informácie priniesli tlačové agentúry Angop a Lusa, ktoré pripomenuli, že prokuratúra zdôvodnila nutnosť zadržania vážnosťou podozrení voči bývalému predsedovi dozornej rady angolského štátneho fondu.Exprezidentov syn je od marca vyšetrovaný v súvislosti s podozreniami z viacerých trestných činov vrátane podvodu, prania špinavých peňazí a vytvorenia zločineckého zoskupenia.V súvislosti s inkriminovaným prevodom finančných prostriedkov do Veľkej Británie čelí vyšetrovaniu aj niekdajší šéf angolskej centrálnej banky Valter Filipe.Dos Santosovci sa mali v období takmer štyroch desaťročí vládnutia bývalého prezidenta v Angole značne obohatiť, aj keď tamojší občania žijú v chudobe. Nový angolský prezident Joao Lourenco začal zrejme s postupom voči dôsledkom vlády svojho predchodcu, straníckeho kolegu a niekdajšieho mentora.