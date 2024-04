V antickej Olympii sa rozhorel olympijský oheň, púť pochodne do Paríža sa oficiálne začala

Začala púť s pochodňou

Zapojí sa 10-tisíc nosičov





Štafeta s olympijskou pochodňou, moderný vynález inšpirovaný starovekými gréckymi tradíciami, ohlasuje začiatok olympijských hier a počas svojej cesty vysiela posolstvo mieru a priateľstva. Prvýkrát bola použitá na hrách v roku 1936 v Berlíne.





16.4.2024 (SITA.sk) - V antickej Olympii v Grécku sa v utorok predpoludním rozhorel oheň pre tohtoročné olympijské hry.Oficiálne sa tak začala púť pochodne, ktorá v Paríži vyvrcholípri oficiálnom otvorenínovodobých olympijských hier. V stredu Francúzi oslávia rovných 100 dní do začiatku OH.Oheň počas slávnostného ceremoniálu zapálila herečka v úlohe starogréckej kňažnej. Tradičný symbol hier mala vzkriesiť starodávnou metódou - pomocou zrkadla a slnečných lúčov. Zamračené počasie to však neumožnilo, organizátori slávnosti tak použili „záložný plameň", ktorý na rovnako mieste zapálili v pondelok počas nácviku.Prvým členom štafety s pochodňou bol úradujúci olympijský šampión vo veslovaní Stefanos Douskos, po ktorom oheň prevzala niekdajšia francúzska plavkyňa Laure Manadouová, v Aténach 2004 trojnásobná olympijská medailistka. Najbližšie dni absolvuje olympijský oheň púť Gréckom a v Aténach si ho slávnostne prevezmú zástupcovia organizačného výboru OH na Panatenajskom štadióne.Po odovzdávke plameň strávi noc na francúzskom veľvyslanectve v Aténach a nasledujúci deň sa nalodí na loď smerujúcu do francúzskeho Marseille, kam dorazí. Súčasťou jedného z úvodných úsekov štafety na francúzskom území bude aj mladá slovenská atlétka a triatlonistka Loriana Popovičová. Osemnásťročnú Košičanku vybrali predstavitelia Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku.Štafeta s olympijskou pochodňou strávi putovaním po Francúzsku dva mesiace. Navštívi miestne komunity a pred začiatkom olympijských hier sa postará o vzrušujúce momenty.Olympijský oheň navštívi miesta ako Lascaux, kde našli slávne jaskynné maľby, ďalej stredovekú pevnosť Carcassonne, palác vo Versailles či zámky v údolí Loiry. Olympijský oheň osvetlí aj veľké architektonické diela, ako sú kostoly a opátstva, vrátane ikonického Mont Saint-Michel v Normandii.Do štafety sa zapojí 10-tisíc nosičov pochodne. Oheň navštívi viac ako 400 miest v 65 lokalitách vrátane zámorských regiónov Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Francúzska Polynézia a Réunion.