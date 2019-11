V Antverpách zomrel významný slovenský dirigent Ján Valach, študoval pod vedením Suchoňa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.11.2019 (Webnoviny.sk) - V stredu 20. novembra zomrel vo veku 94 rokov v Antverpách v Belgicku významný slovenský dirigent, organista, hudobný skladateľ a propagátor slovenskej hudby v zahraničí Ján Valach. Ako informuje na svojej stránke Hudobné centrum, rozlúčka s umelcom sa uskutoční v Antverpách 14. decembra 2019. Ján Valach sa narodil v Hnúšti 22. septembra 1925. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a súčasne na Štátnom konzervatóriu v Bratislave pod vedením Eugena Suchoňa či Jána Cikkera.S Belgickom, osobitne s flámskymi Antverpami, kde žil a pôsobil, sa spája veľká časť jeho životnej a profesionálnej dráhy. Najvýznamnejším Valachovým počinom bolo podľa Hudobného centra iniciovanie uvedenia, naštudovanie a dirigovanie Suchoňovej opery Krútňava v Kráľovskej flámskej opere v Antverpách v apríli 1968.„Krútňava zostala v programovej skladbe Kráľovskej opery až do roku 1976. Bolo to vôbec prvé naštudovanie opery v zahraničí, ktoré sa stretlo s obrovským úspechom, ako to dosvedčujú dobové recenzie. Inscenácia mala na tú dobu neuveriteľných 18 repríz. Ján Valach sa zaslúžil o uvedenie ďalších troch slovenských opier v Belgicku,“ napísalo Hudobné centrum.V roku 2015 Valachovi pri príležitosti jeho 90. narodenín vtedajší prezident Andrej Kiska udelil Medailu prezidenta SR za jeho celoživotné dielo a mimoriadne zásluhy pri prezentácii slovenskej kultúry a šírení dobrého mena Slovenska v zahraničí.