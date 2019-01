V Audi Hungaria v Győri vyhlásili týždňový štrajk

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 23. januára (TASR) - Nezávislý odborový zväz Audi Hungaria (AHFSZ) vyhlásil v stredu týždňový štrajk v spoločnosti Audi Hungaria v severomaďarskom Györi so začiatkom vo štvrtok o 06.00 h. Doterajšie mzdové vyjednávania totiž neboli úspešné, informoval agentúru MTI predseda AHFSZ Sándor Németh.Spresnil, že k štrajku trvajúcemu 168 hodín sa môže ktokoľvek zo zamestnancov kedykoľvek pripojiť. V priebehu prerušenia práce bude delegácia odborárov pokračovať v rokovaniach.povedal Németh.V piatok 18. januára sa do dvojhodinového výstražného štrajku zapojilo takmer 4000 zamestnancov.Odborári zriadili štrajkový výbor 16. januára v reakcii na skutočnosť, že sa ani po viacmesačnom vyjednávaní nepodarilo dosiahnuť mzdovú dohodu so zamestnávateľom. AHFSZ vtedy upozornil, že vo všetkých výrobných závodoch skupiny Audi v Európe sú platy vyššie než v Maďarsku - na Slovensku o 28 %, v Českej republike o 15 %, v Poľsku o 39 % a v Belgicku sú mzdy až 3,6-násobne vyššie než v Győri.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)