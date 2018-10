V auguste rástla zamestnanosť medziročne v takmer všetkých odvetviach

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 12. októbra (TASR) – V auguste tohto roka vzrástla zamestnanosť medziročne vo všetkých odvetviach okrem veľkoobchodu. V priemere za osem mesiacov roku 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku rástla zamestnanosť naprieč všetkými odvetviami. Medziročne sa zvyšovala aj mzda, výnimkou bola mzda v predaji a oprave motorových vozidiel. Vyplýva to z aktuálnych údajov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.V auguste medziročne vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 10,7 %, v predaji a oprave motorových vozidiel a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev zhodne o 7,9 %, vo vybraných trhových službách o 6,3 %, v doprave a skladovaní o 5,7 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 5 %, v maloobchode o 4,2 %, v stavebníctve o 4,1 % a v priemysle o 2,1 %. Zamestnanosť sa medziročne znížila len vo veľkoobchode, a to o 0,2 %.V priemere za osem mesiacov tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach, v doprave a skladovaní, v predaji a oprave motorových vozidiel a tiež v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Rástla aj vo vybraných trhových službách, v ubytovaní, maloobchode, priemysle, stavebníctve, ale aj vo veľkoobchode.Priemerná nominálna mesačná mzda sa v auguste 2018 medziročne zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, a to o 10,9 %, pričom dosiahla 480 eur. V informačných a komunikačných činnostiach vzrástla o 10 % na 1859 eur, v ubytovaní o 10 %, kde dosiahla 771 eur. V priemysle mzda stúpla na 1101 eur, čo predstavuje zvýšenie o 7,6 %, vo veľkoobchode o 7,5 % na 956 eur, vo vybraných trhových službách mzda dosiahla 950 eur, zvýšila sa teda o 6,4 %. Doprava a skladovanie zaznamenali nárast o 6,3 % na 962 eur, stavebníctvo o 5,9 % na 716 eur a maloobchod si prilepšil o 5,7 % na 726 eur. Medziročne nižšia mzda bola len v predaji a oprave motorových vozidiel, a to o 0,4 % (971 eur).Priemerná reálna mesačná mzda v ôsmom mesiaci tohto roka medziročne vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, ubytovaní, informačných a komunikačných činnostiach, priemysle, veľkoobchode, ale aj vo vybraných trhových službách, doprave a skladovaní, stavebníctve či maloobchode. Znížila sa opäť len v predaji a oprave motorových vozidiel.V priemere za osem mesiacov tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 mzda stúpla v informačných a komunikačných činnostiach o 9,9 %, v ubytovaní o 8,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,2 %. Vzrástla aj v priemysle, veľkoobchode, maloobchode, stavebníctve, vybraných trhových službách, doprave a skladovaní a v predaji a oprave motorových vozidiel.Reálna mesačná mzda sa zvýšila medziročne v informačných a komunikačných činnostiach, ubytovaní, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, priemysle, veľkoobchode, ale aj v iných odvetviach vrátane predaja a opravy motorových vozidiel.