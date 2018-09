V auguste tohto roka rástli krátkodobé úvery podnikom

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) - Úvery súkromnému sektoru zaznamenali v auguste tohto roka rast, i keď miernejší ako v prvom polroku tohto roka. Naznačuje to spomalenie investičného dopytu. Naopak, dopyt domácností po úveroch je pomerne vysoký stále. Vyplýva to z najnovšieho komentára analytikov Národnej banky Slovenska (NBS).Úvery súkromnému sektoru v auguste vzrástli medzimesačne o 0,6 %, medziročná dynamika spomalila na 10,1 %.predpokladajú analytici NBS.Úvery nefinančným spoločnostiam vzrástli medzimesačne o 0,3 %.doplnili analytici. Celkovo je však úverovanie nefinančných spoločností v 3. štvrťroku slabšie ako v prvej polovici roka, čo naznačuje spomalenie investičnej aktivity.Slovenské domácnosti zaznamenali medzimesačný rast úverov na úrovni 0,9 %. Ľudia majú záujem najmä o úvery na nehnuteľnosti, zvýšil sa však záujem aj o spotrebiteľské úvery. Domácnosti sa zadlžujú aj kvôli nízkym úrokovým sadzbám, priaznivé sú však aj očakávania spotrebiteľov ohľadne veľkých nákupov.V auguste sa spomalil rast vkladov súkromného sektora.skonštatovali analytici NBS. Vklady domácností rástli podobným tempom ako v júli, pričom priaznivo na to vplýva situácia na trhu práce.