V Auparku opäť štartujú jesenné Hriešne dobré nákupy

Silný odkaz pre všetky ženy

Naplánujte si nákupy vopred

19.10.2022 (Webnoviny.sk) -Hriešne dobré nákupy odkazujú aj túto jeseň na sebalásku a motivujú všetkých zákazníkov, aby aj v dnešnej dobe plnej sociálnych sietí a filtrov nezabudli na krásu, ktorá sa ukrýva v jedinečnosti. Tvárami októbrovej nákupnej horúčky sú opäť inšpiratívne ženy, Soňa a Ema Müllerové, ktoré sa neboja otvárať tabuizované témy a posielajú všetkým ženám silný odkaz: "Sme tu vo svojej prirodzenej a pravej kráse. Buďte aj vy samy sebou a nesnažte sa podobať na akékoľvek ideály, pretože to nie je cesta k šťastnému životu." Nehľadajte na sebe chyby a nepochybujte o vašej jedinečnosti. Každá z nás je iná a predsa výnimočná. Nájdite si chvíľku času a poďakujte sa telu za všetko, čo kedy pre vás urobilo, pretože toho nie je málo. Potešte sa napríklad novým výnimočným kúskom vo vašom šatníku, ktorý výsledný pocit umocní.Počas Hriešne dobrých nákupov nájdete v Auparku bohatú ponuku rozmanitých značiek za zvýhodnené ceny. To však nie je všetko. Taška plná prekvapení čaká na všetkých zákazníkov, ktorí sa preukážu členstvom vo vernostnom programe.S naplánovaním nákupov vám pomôžu praktické online kupóny, ktoré nájdete na stránke www.hdn.sk . V pohodlí a so smartfónom v ruke objavíte široký sortiment oblečenia, doplnkov, šperkov či kozmetiky, ktorý poskytujú tie najvychytenejšie značky v nákupnom centre Aupark Bratislava. Preferované kupóny uložíte jednoducho aj do záložky "Obľúbené", a zabezpečíte si tak rýchly spôsob preukázania kupónov pri platení."Hriešne dobré nákupy sú v nákupnom centre Aupark akousi tradíciou. Realizujeme ich dvakrát za rok a vždy sa snažíme poskytnúť našim zákazníkom zaujímavý program a zľavy na štýlové kolekcie daného obdobia. Túto jeseň môžu návštevníci lepšie spoznať aj naše nové prevádzky, o ktoré sa nám podarilo v posledných mesiacoch rozrásť. Veríme, že každá žena od nás odíde domov spokojná, s taškou plnou fashion kúskov, v ktorých sa bude pri nosení cítiť takou, akou v skutočnosti je. Zákazníci sa môžu vďaka online kupónom inšpirovať už vopred z pohodlia domova a naplánovať si nákupy tak, aby našli najrýchlejšie to, čo hľadajú. Nedá mi nepripomenúť aj Vianoce, ktoré sú za rohom. Začnite s prípravou darčekov už teraz a zadovážte si ich počas Hriešne dobrých nákupov naozaj veľmi výhodne,"Informačný servis