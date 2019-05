V B. Bystrici vyhrala koalícia PS – Spolu so ziskom 29,09 % hlasov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 27. mája (TASR) - V Banskej Bystrici zvíťazila vo voľbách do Európskeho parlamentu koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu so ziskom 29,09 percenta hlasov. V meste pod Urpínom ju volilo 5064 voličov. Na druhom mieste skončila strana Smer-SD so 16,13 percentami, ktorú volilo 2809 voličov a tretia SaS s 13,21 percentami, ktorú volilo 2300 voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov eurovolieb zverejnených Štatistickým úradom SR.V poradí štvrtou najúspešnejšou stranou bola vo voľbách ĽSNS, ktorá získala 12,07 percenta a 2102 platných hlasov. Nasleduje KDH s 5,88 percentami a 1025 hlasmi, SNS s 5,12 percentami, ktorú volilo 893 ľudí.Menej ako päť percent hlasov dosiahlo v meste hnutie OĽaNO (4,81 percenta), Kresťanská únia (3,82 percenta), Sme rodina (2,61 percenta), Korektúra - Andrej Hryc (1,36 percenta). Ďalšie kandidujúce strany získali v Banskej Bystrici menej ako jedno percento hlasov.V Banskej Bystrici sa v sobotu (25. 5.) volilo v 77 okrskoch. V meste bolo zapísaných 63.664 voličov. Voliť prišlo 17.720 voličov, volebná účasť dosiahla v meste 27,83 percenta.Víťazom volieb do Európskeho parlamentu sa na Slovensku stala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu so ziskom 20,11 percenta hlasov. Nasleduje Smer-SD s 15,72 percentami hlasov a ĽSNS so ziskom 12,07 percenta hlasov. Do europarlamentu sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta). Účasť v eurovoľbách dosiahla v rámci Slovenska 22,74 percenta.