V B.Štiavnici v roku 2019 prerozdelia viac prostriedkov na dotácie

Banská Štiavnica 8. novembra (TASR) - Banskoštiavnická samospráva prerozdelí v budúcom roku na dotáciách viac finančných prostriedkov ako tento rok. Rozpočet na rok 2019 počíta so sumou 43.000 eur, čiže o 5000 eur vyššou ako ten tohtoročný.Mesto už zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí. Tie je potrebné podať do 31. decembra tohto roka písomnou formou na predpísanom tlačive, ktoré nájdu žiadatelia v klientskom centre mestského úradu alebo na internetovej stránke mesta.Mesto Banská Štiavnica poskytuje dotácie v piatich oblastiach. Vedúca ekonomického oddelenia Mestského úradu v Banskej Štiavnici Kamila Lievajová uviedla, že najviac finančných prostriedkov, a to 27.000 eur, poputuje na dotácie z oblasti športu. Zhodne po 5000 eur je vyčlenených pre oblasť kultúry, oblasť regionálneho rozvoja a životného prostredia a pre sociálnu a zdravotnú oblasť. Najmenej prostriedkov, 1000 eur, poputuje do oblasti školstva.