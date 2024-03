V Baltimore sa zrútil cestný most, do jedného z pilierov narazila nákladná loď (video+foto)

26.3.2024 (SITA.sk) - V americkom meste Baltimore sa v utorok skoro ráno zrútil cestný most cez rieku Patapsco, ktorej prílivová časť tvorí prístav. Most sa zrútil po tom, ako do jedného z jeho pilierov narazila nákladná loď.Do rieky spadlo niekoľko vozidiel a záchranári pátrajú po najmenej siedmich ľuďoch. Loď začala horieť a podľa záberov zverejnených na sieti X sa zdá, že sa začala potápať.„Ide o vážnu núdzovú situáciu," uviedol pre tlačovú agentúru Associated Press riaditeľ oddelenia komunikácie hasičského zboru v Baltimore Kevin Cartwright.„V tejto chvíli sa sústreďujeme na záchranu ľudí," povedal. Cartwright dodal, že záchranári prijali žiadosť o pomoc o 1:30 miestneho času (6:30 stredoeurópskeho času).