V Banskej Bystrici a priľahlom regióne bude opäť premávať turistický vláčik

24.12.2022 (Webnoviny.sk) - V meste pod Urpínom a jeho okolí bude v ďalšej letnej turistickej sezóne po rokoch opäť premávať turistický vláčik. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko aktuálne ukončila verejnú súťaž na jeho dodanie, ktoré by sa malo maďarským dodávateľom uskutočniť ešte do konca tohto roka. Ako pre agentúru SITA uviedol výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pěč , súťaž vyhrala ponuka s najnižšou cenou vo výške 99 900 eur bez dane z pridanej hodnoty.„Obstaranie vláčika je financované zo zdrojov mesta Banská Bystrica a OOCR Stredné Slovensko vo výške 60-tisíc eur, sumou 30-tisíc eur z príspevku Rozvojovej agentúry BBSK a sumou 10-tisíc eur z Ministerstva dopravy a výstavby SR ,“ objasnil zdroje na nákup turistickej atrakcie riaditeľ.Turistický vláčik pozostáva z lokomotívy s motorom 4x4, aby vyšiel aj do okolitých hornatých terénov. „Spĺňa najvyššie v súčasnosti platné emisné normy. Má tiež dva samostatné vozne, každý s maximálnou kapacitou 24 osôb. V prípade zhoršeného počasia je možné zavrieť okná priehľadnou rolovacou fóliou,“ popísal vláčik Pěč s tým, že nastupovanie aj sedenie je upravené pre zdravotne znevýhodnené osoby aj kočíky a vláčik je ozvučený audiosystémom. Turistický vláčik bude v správe OOCR Stredné Slovensko.„Popri tom, že by mal premávať v rámci mesta Banská Bystrica, ho chceme využiť aj na prepojení mesta s okolitými obcami významnými pre cestovný ruch. Určite by sme chceli vymyslieť niečo ako gastronomické prehliadky mesta, napríklad po lokálnych pivovaroch a podobne. Ďalej ho plánujeme využívať ako podpornú dopravu pri rôznych podujatiach,“ popísal plánované využitie riaditeľ a dodal, že ak to bude možné a bude záujem, chcú ho prenajímať aj tretím stranám na firemné akcie, svadby, a podobne, aby to podporilo udržateľnosť a vláčik na seba zarábal.V meste pod Urpínom v minulosti premával vláčik Pretórium, ale jeho činnosť bola pred niekoľkými rokmi v meste ukončená z ekonomických a technických dôvodov.