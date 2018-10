V Banskej Bystrici má Lidl už tri predajne, na Slovensku celkovo 133

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BANSKÁ BYSTRICA 26. októbra 2018 (WBN/PR) - Najnovšia predajňa Lidl na Slovensku sa od štvrtka 25. októbra nachádza v banskobystrickom SC Point. Diskontný reťazec tak má v tomto meste už tri predajne. Lidl naďalej nielen expanduje ale aj pokračuje v modernizácii už existujúcich predajní.V novej predajni nachádzajúcej sa na Vajanského námestí s rozlohu predajnej plochy 1200 m2, nájde zamestnanie 24 ľudí. Nechýba ani vlastná pekáreň, ktorá bude zákazníkom viackrát denne ponúkať chrumkavé a teplé pečivo priamo z pece."Naša spoločnosť prináša do slovenských domácnosti produkty vysokej kvality za priaznivé ceny. Som presvedčený, že zákazníci si túto predajňu obľúbia a nakupovanie pre nich bude príjemným zážitkom," uviedol Filip Dvořák, obchodný riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika.Pri príležitosti otvorenia novej predajne podporí obchodný reťazec žiakov neďalekých základných škôl na Bakossovej, Radvanskej a Skuteckého ulici. Za každý nákup v hodnote aspoň 10 € v prvý deň predaja venuje Lidl 1 Euro na športové a pedagogické pomôcky pre približne 1000 žiakov navštevujúcich spomenuté školy. "Žiaci sa budú môcť športovo vyžiť počas vyučovacích hodín aj v čase mimo vyučovania," povedala Margita Karaková, riaditeľka ZŠ na Bakossovej ulici. "Cieľom je podpora základných škôl, čo si ctíme a pokladáme za šľachetné," uviedol Ivan Babiak, zástupca riaditeľky školy na Radvanskej ulici. "Aj vďaka tejto pomoci bude výchovno-vzdelávací proces hodnotejší," doplnila na záver Zuzana Sedláčeková, riaditeľka ZŠ na Skuteckého ulici.Lidl na Slovensku v 133 predajniach, troch logistických centrách a na centrále zamestnáva viac ako 4000 ľudí. Nárast platov o tridsať percent od jesene 2016, zvýšenie nástupnej mzdy až o tretinu a o tretinu vyšší priemerný mesačný plat než je trhový priemer v odvetví, to všetko je realita v spomenutom diskontnom reťazci. Priemerný mesačný plat na pozícií predavačov-pokladníkov / predavačiek-pokladníčok aktuálne je 845 €. Plný pracovný úväzok v Lidli pritom predstavuje 38,75 hodín týždenne. Lidl je dvojnásobným držiteľom prestížneho medzinárodného ocenenia Top Employer Europe a Top Employer Slovakia a stal sa tiež "Najzamestnávateľom" v kategórií obchod. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal obchodný reťazec aj prestížne ocenenie Via Bona. Na základe hlasovania verejnosti sa Lidl už päťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka.