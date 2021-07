V Banskej Bystrici nahlásili hromadné prepúšťanie stoviek ľudí, ohrození sú zamestnanci pošty

Úrad komunikuje so zamestnávateľom

O redukcii informovali minulý týždeň

12.7.2021 (Webnoviny.sk) - Hromadné prepúšťanie 498 zamestnancov z oblasti služieb s označením zamerania „činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby“ eviduje v Banskobystrickom kraji Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Ako agentúru SITA informovala Marianna Šebová z kancelárie generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu ÚPSVaR, hromadné prepúšťanie bolo nahlásené na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica 9. júla.„Úrad úzko komunikuje so zamestnávateľom a reálne by o prácu malo prísť 226 zamestnancov,“ doplnila Šebová.Názov spoločnosti, ktorá nahlásila hromadné prepúšťanie, úrad nekonkretizoval, odvolávajúc sa na zákon o službách zamestnanosti. Podľa neho môžu názvy spoločností zverejňovať len ak majú ich súhlas, pričom v tomto prípade ho nemajú.O redukcii 226 nadbytočných pracovných miest informovala minulý týždeň Slovenská pošta, a.s. , ktorá má sídlo v Banskej Bystrici. Informáciu o tom, že sa nahlásené hromadné prepúšťanie týka Slovenskej pošty, potvrdila pre agentúru SITA hovorkyňa spoločnosti Iveta Dorčáková.Správu budeme aktualizovať.