V Banskej Štiavnici postavia pod Starým zámkom altánok s ohniskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ján Siman Foto: TASR/Ján Siman

Banská Štiavnica 17. novembra (TASR) - Pri príležitosti Týždňa dobrovoľníctva sa nadácia Ekopolis spolu so Združením turizmu Banská Štiavnica a miestnou komunitou pustí do úpravy miesta pod banskoštiavnickým Starým zámkom, ktoré bude slúžiť domácim a návštevníkom mesta na opekanie či pikniky v novom altánku.priblížila Martina Ragalová z Nadácie Ekopolis.Brigáda bude zároveň dobrovoľníckou aktivitou nadácie v rámci Týždňa dobrovoľníctva 2018, do ktorej sa môže zapojiť každý.dodala Ragalová.