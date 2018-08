V banskobystrickom múzeu predstavia kolekciu vzácnych malieb na skle

Ilustračná snímka. Foto: Martin Baumann Foto: Martin Baumann

Banská Bystrica 14. augusta (TASR) - Vzácnu kolekciu malieb na skle z okolia Banskej Bystrice predstaví na utorkovej prednáške v Matejovom dome etnologička Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici Jana Koltonová. Podujatie z cyklu Čo sa skrýva v depozite sa začína o 17. h.Maľby na skle patria medzi najvýraznejšie výtvarné podoby slovenského ľudového umenia. Podľa Koltonovej práve prostredníctvom zobrazených námetov na skle vyjadrovali naši predkovia svoj pohľad na svet.vysvetľuje etnologička ich obľúbenosť na vidieku.Maľby na skle boli najviac rozšírené v 20. až 70. rokoch 19. storočia. Neskôr ich nahradili lacnejšie farbotlače. Okrem náboženských motívov sa pri maľbách na sklo stretávame aj s motívmi zbojníckymi, ktoré v časoch feudálnej neslobody odrážali vzrastajúcu túžbu ľudu po voľnosti, rovnosti a spoločenskej slobode. Maľby na sklo však v minulosti neskrášľovali len interiéry vidieckych obydlí, ale často aj steny dedinských kostolíkov a kaplniek.Stredoslovenské múzeum uchováva vo svojich zbierkach aj niekoľko desiatok malieb na sklo, ktoré spoločne aj v celoslovenskom meradle tvoria jedinečnú a vzácnu kolekciu. Etnologička Irena Pišútová už dávnejšie rozoznala ich význam, a preto ich zaradila do samostatného celoslovenského katalógu sklomalieb s názvom Ľudové maľby na skle II.V ľudovej téme bude SSM pokračovať aj v stredu 22. augusta v rovnakom čase a to prednáškou etnologičky Oľgy Danglovej z Etnologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Návštevníkov Thurzovho domu zasvätí do krás slovenskej modrotlače.