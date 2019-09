V Belgicku od pondelka platia prísnejšie obmedzenia reklamy na alkohol

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Brusel 3. septembra (TASR) - V Belgicku od pondelka (2. 9.) platia nové a prísnejšie ustanovenia týkajúce sa reklamy na alkohol. Uviedla to televízna stanica RTBF.Nové pravidlá posilňujú zákon z roku 2005, ktorý upravuje záležitosti okolo reklamy na alkoholické nápoje.Novinkou sú tri nové obmedzenia. Pri riešení sťažností týkajúcich sa reklamy na alkohol musí byť upovedomené aj ministerstvo pre verejné zdravie, ďalej združenie pivovarníkov, ako aj vinársky sektor budú musieť požiadať o stanovisko radu pre etickú reklamu, ak sa rozhodnú pre celonárodné audiovizuálne kampane na svoje produkty a do tretice rada môže udeliť finančné pokuty za opakované priestupky týchto obmedzení - sankcie môžu dosiahnuť výšku až 10.000 eur.Vláda o nových ustanoveniach rokovala aj s odborníkmi z odvetví zastupujúcich výrobu alkoholických nápojov a z ich strany neboli vznesené žiadne námietky voči sprísneniu zákona, ktorý, okrem iného, zakazuje cielenú reklamu na alkoholické výrobky na neplnoleté osoby, podnecovanie nadmernej konzumácie alkoholu alebo spájanie jeho konzumácie so sociálnymi či sexuálnymi úspechmi.