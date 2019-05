V Belgicku rozhodujú o zložení federálneho i regionálnych parlamentov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 26. mája (TASR) - V Belgicku sa v nedeľu okrem volieb do Európskeho parlamentu (EP) konajú aj federálne a regionálne voľby, v ktorých pozorovatelia očakávajú posilnenie flámskej krajnej pravice i dobré výsledky zelených. Informovala o tom agentúra AFP.Krajina s 11 miliónmi obyvateľov patrí k najviac rozdeleným členským štátom EÚ. Holandsky hovoriaci voliči vo Flámsku a francúzsky hovoriaci voliči vo Valónsku a Bruseli si vyberajú vlastných kandidátov a strany. V Belgicku je aj menšie Nemecky hovoriace spoločenstvo.Zloženie krajiny mimoriadne komplikuje vytváranie koalície. V rokoch 2010-11 trvalo formovanie federálnej vlády rekordných 541 dní. Situáciu zhoršuje aj to, že ekonomicky silné Flámsko sa tradične vo voľbách prikláňa doprava, pokým v Bruseli a postindustriálnom Valónsku s vysokou nezamestnanosťou sú hlavnou silou socialisti.Prieskumy naznačujú, že vo Valónsku potvrdia svoju dominantnú pozíciu socialisti, kým zelení si výrazne polepšia po mesiacoch klimatických protestov študentov.Vo Flámsku by mohla krajne pravicová a separatistická strana Vlaams Belang (Flámsky záujem; VB) zaznamenať zisky na úkor svojich súperov z nacionalistickej Novej flámskej aliancie (N-VA), ktorá však zrejme zostane najväčšou stranou v Belgicku.N-VA v rozpore so straníckou tradíciou vstúpila v roku 2014 do koaličnej vlády s frankofónnymi liberálmi premiéra Charlesa Michela. Táto koalícia sa rozpadla koncom vlaňajška, keď z nej N-VA vystúpila na protest proti ratifikácii migračného paktu OSN.Ak by N-VA, ktorú vedie vplyvný starosta Antverp Bart De Wever, nezískala dobré výsledky, analytici predpovedajú dlhé hľadanie stabilnej vládnej koalície.V Belgicku je účasť na voľbách povinná. Volebné miestnosti uzavrú o 16.00 h a podvečer sa tak očakávajú prvé výsledky.