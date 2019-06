V Benátkach demonštrovali tisíce ľudí proti veľkým výletným lodiam

Na snímke demonštrácia proti výletným lodiam po nedávnej havárii takéhoto plavidla v talianskych Benátkach 8. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Benátky 8. júna (TASR) - Tisícky ľudí v sobotu demonštrovali v Benátkach za zákaz vstupu veľkých lodí do prístavu tohto talianskeho prístavného mesta. Protest prišiel po minulotýždňovej zrážke veľkého plavidla s menším turistickým plavidlom.Podľa talianskych médií pochodovalo mestom približne 5000 demonštrantov, pričom niektorí niesli transparenty so sloganmi akoinformovala tlačová agentúra AFP.uviedol predseda benátskej časti Marghera Gianfranco Bettin.Demonštráciu zorganizovala skupina s názvom "Žiadne veľké lode" po incidente, ktorý sa odohral minulú nedeľu. Ku kolízii došlo v kanáli Giudecca medzi 13-pochodovou loďou MSC Opera s luxusným plavidlom, pričom štyria turisti utrpeli ľahšie zranenia.Amatérske videozábery incidentu, ktoré sa dostali na sociálne médiá, vyvolali pobúrenie v súvislosti so škodami spôsobenými v tomto jednom z najznámejších miest sveta. Benátky sú zapísané na zoznam Svetového dedičstva UNESCO.Kritici tvrdia, že vlny, ktoré lode vytvárajú, narúšajú základy tohto lagúnového mesta. Benátky pravidelne čelia záplavám, ktoré zanechávajú pod vodou miesta ako Námestie svätého Marka.