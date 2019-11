V Benátkach vyhlásili stav núdze

Záplavy v Benátkach 13. novembra 2019. Voda zaplavila viac než 85 percent rozlohy mesta. Úplne zaplavené bolo Námestie svätého Marka ležiace na jednom z najnižších miest v Benátkach. Na snímke voda prenikla aj do Baziliky svätého Marka a spôsobila škody na murive budovy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 14. novembra (TASR) - Talianska vláda vyhlásila vo štvrtok stav núdze v Benátkach, ktoré postihli najhoršie záplavy za uplynulých 50 rokov, aby tak mohla uvoľniť finančné prostriedky na obnovu tohto historického mesta.Kabinet štvrtkovým vyhlásením núdzového stavu umožnil prísun okamžitej finančnej pomoci zameranej na obnovu mesta vo výške 20 miliónov eur. Informovala o tom agentúra AP.Taliansky premiér Giuseppe Conte po tom, čo v Benátkach, kde mimoriadne zaplavilo známe pamiatky, domy i obchody, strávil noc, označil rozsiahle povodne za "".Starosta Benátok Luigi Brugnaro uviedol, že materiálne škody spôsobené prírodným živom sa odhadujú na "". "" v meste označil za výsledok klimatickej zmeny a vyzval na rýchle dokončenie projektu protipovodňovej ochrany MOSE (Mojžiš), ktorý tvorí sústava pohyblivých hrádzí.Talianska ministerka dopravy a infraštruktúry Paola De Micheliová v tejto súvislosti vo štvrtok prisľúbila, že projekt MOSE bude dokončený do roku 2021, pričom čiastočne by mohol začať fungovať už skôr.Výška vody v meste dosiahla v utorok pred polnocou 1,87 metra, k čomu prispel silný vietor. To zatiaľ neprekonalo rekord z roku 1966, keď výška vody dosiahla 1,94 metra.Hoci vody klesla, Námestie svätého Marka zostalo vo štvrtok čiastočne zaplavené a ďalší príliv sa očakáva v piatok ráno.Škody výrazne postihli aj Baziliku svätého Marka. Benátsky arcibiskup Francesco Moraglia povedal, že budova utrpela "", keďže slaná voda ohrozuje mozaiky i murivo budovy a dostala sa aj do krypty.