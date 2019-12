V. Benko: Bezpečnosť stavieb v SR si vyžaduje zmenu legislatívy

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 19. decembra (TASR) – Slovenská stavebná legislatíva si vyžaduje zmeny, aby sa pravdepodobnosť zlyhaní stavieb znížila. Niektoré stavby neboli na Slovensku pri realizácii pripravené podľa slovenských technických noriem a zahraniční projektanti podľa platných zákonov nemusia mať ani súhlas na hosťovanie. K bezpečnosti stavieb neprispieva ani verejné obstarávanie, kde je často jediným kritériom najnižšia cena. Napríklad v roku 2012 bolo treba opravovať každú štvrtú budovu ešte pred kolaudáciou. Slovensko potrebuje pripraviť nový stavebný zákon a súbežne novelizovať súčasný zákon, povedal vo štvrtok predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) Vladimír Benko.V roku 2012 spadli na Slovensku štyri stavby, okrem iného zimný štadión v Námestove, silo v Leopoldove, ale aj most pri Kurimanoch.povedal Benko. Podľa SKSI by mali projekty a realizačnú dokumentáciu robiť autorizované osoby s oprávnením na území Slovenska a najdôležitejšie projekty by mal kontrolovať nezávislý statik. Hlavným stavbyvedúcim aj stavebnotechnickým dozorom najdôležitejších stavieb by mala byť autorizovaná osoba.SKSI sa usiluje o zmenu legislatívy. Hoci už je pripravený nový stavebný zákon, súčasne platný by sa mal podľa predsedu SKSI novelizovať.povedal Benko. Zmena zákonov sa podľa predsedu SKSI pri zložitejších stavbách premietne do praxe približne o sedem rokov." dodal.