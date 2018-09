V. Béreš: Letnú a zimnú údržbu i odťahovanie áut by malo robiť mesto

Na archívnej snímke Viktor Béreš Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 22. septembra (TASR) – Všetky technické služby, teda letnú a zimnú údržbu v Bratislave, by malo mať mesto pod sebou. Rovnako by sa pod mesto mala dostať aj odťahová služba. Navrhuje to kandidát na primátora Bratislavy Viktor Béreš. V novembrových komunálnych voľbách ho podporuje mimoparlamentná strana NAJ (Nezávislosť a jednota) a Strana mladých ľudí.uvádza Béreš. Zdôrazňuje, že sú to lukratívne služby, ktoré sú od mesta odčlenené.pýta sa Béreš.Nerozumie ani, prečo mesto nevykonáva odťahovanie vozidiel vo vlastnej réžii, ale potrebuje externú firmu.poznamenáva Béreš.Primátorom Bratislavy chce byť podľa zatiaľ neoficiálneho zoznamu deväť mužov a jedna žena. Súčasný primátor Ivo Nesrovnal kandiduje ako nezávislý. Medzi nezávislými kandidátmi sú aj bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, autor i organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík a súčasná viceprimátorka hlavného mesta Iveta Plšeková.Kandidovať na bratislavského primátora bude aj architekt a hudobník Matúš Vallo, ktorý má podporu mimoparlamentných strán SPOLU – občianska demokracia a Progresívne Slovensko, advokát Jaroslav Brada, ktorý je kandidátom iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska, a s podporou mimoparlamentnej strany NAJ - nezávislosť a jednota i Strany mladých ľudí kandiduje Viktor Béreš.Jediným spoločným kandidátom opozície OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, NOVA, Zmena zdola a OKS na primátora Bratislavy je súčasný starosta Vajnôr Ján Mrva. S podporou Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku kandiduje na šéfa bratislavskej samosprávy Andrej Trnovec a s podporou Slovenskej národnej jednoty - strany vlastencov Roman Ruhig.