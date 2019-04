V Berlíne a ďalších mestách sa protestuje proti vysokým cenám nájmov

Demonštranti s transparentmi počas celonemeckého protestu proti zvyšovaniu nájomného v Berlíne 6. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 6. apríla (TASR) - Protesty proti zvyšovaniu cien nájomného sa v sobotu začali v Berlíne a v ďalších nemeckých mestách, pričom na demonštrácii v hlavnom meste sa počíta s účasťou 25.000 ľudí. Informovali o tom svetové agentúry.Nespokojnosť vyvoláva najmä skutočnosť, že ceny nájomných bytov sa v hlavnom meste za posledných desať rokov zdvojnásobili, pričom ako uvádza webový portál stanice Deutsche Welle, len v roku 2017 stúpli o 20,5 percenta.Hoci sú ceny nájomného v Berlíne v porovnaní s inými európskymi hlavnými mestami v priemere nižšie, narastajúca džentrifikácia - spoločenské zmeny, pri ktorých dochádza k tomu, že súkromné firmy kupujú štátne byty, ktoré následne renovujú, čím zvyšujú ich ceny - prinútila množstvo dlhoročných podnájomníkov vysťahovať sa zo svojich domovov. Tí si totiž nemohli dovoliť platiť zvýšenú cenu za prenájom.Napríklad najväčší súkromný vlastník bytov v Berlíne - spoločnosť Die Deutsche Wohnen - vlastní v Berlíne 111.500 nájomných bytov z celkového počtu takmer dva milióny.Väčšinu z nich získala spoločnosť od mesta za posledné desaťročie, v súvislosti so snahou Berlína znížiť takýmto spôsobom vysokú mieru zadlženosti.Práve táto firma sa stala synonymom pre nárast cien nájomného a preto sa jej meno objavuje aj v názve iniciatívy za vyvlastnenie bytov (Deutsche Wohnen & Co Enteignen), ktorá bojuje proti zvyšovaniu cien nájomného.Jej organizátori požadujú, aby krajinská vláda Berlína od korporátnych vlastníkov odkúpila približne 250.000 bytov, ktoré majú dokopy hodnotu viac než 36 miliárd eur.Iniciatíva sa preto domáha toho, aby bol v Berlíne prijatý zákon, ktorý by vláde umožnil odkúpiť byty od tých koncernov, ktoré disponujú viac než 3000 nehnuteľnosťami.Jej členovia chcú preto v sobotu v Berlíne začať zbierať podpisy potrebné na to, aby sa ich návrhmi začala zaoberať krajinská vláda v Berlíne, pričom za šesť mesiacov musia vyzbierať 20.000 podpisov. Ak by vláda ich požiadavkám odmietla vyhovieť, museli by organizátori kampane získať ďalších 170.000 podpisov na to, aby bolo vyhlásené referendum, vysvetľuje agentúra AP.Riaditeľ spoločnosti Deutsche Wohnen Michael označil aktuálne diskusie o bytovej situácii v Berlíne za "".Podobné demonštrácie sa v sobotu konajú aj v ďalších európskych mestách - Paríži, Barcelone či Lisabone.