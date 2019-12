V Berlíne poškodili hrob nacistického pohlavára Reinharda Heydricha

Na archívnej snímke pôvodný čierny Mercedes 320 C, v ktorom cestoval Heydrich, keď bol vykonaný atentát na jeho osobu. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 16. decembra (TASR) - Neznámi páchatelia poškodili v Berlíne hrob popredného nacistického pohlavára Reinharda Heydricha, ktorý je považovaný za jedného z hlavných strojcov holokaustu. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na nemeckú políciu.K rozkopaniu Heydrichovho hrobu došlo minulý týždeň "v noci zo stredy na štvrtok". Podľa nemeckých médií však zrejme páchatelia z hrobu nič neodniesli.Polícia začala vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zhanobenia miesta posledného odpočinku.Reynhard Heydrich (1904-1942) bol jedným z hlavných predstaviteľov nemeckých nacistov. Okrem iného šéfoval nacistickej tajnej polícii Gestapo a bezpečnostnej službe SD, bol jedným z hlavných veliteľov jednotiek SS a zastupujúcim ríšskym protektorom protektorátu Čechy a Morava.Zomrel v júni 1942 na následky atentátu, ktorý na neho v Prahe spáchali československí výsadkári vyslaní z Británie. Nacisti sa za jeho smrť pomstili vyvraždením českých obcí Lidice a Ležáky.Heydrichovo telo krátko po jeho smrti previezli do Berlína a pochovali ho s najvyššími poctami na tamojšom vojenskom cintoríne Invalidenfriedhof. Po páde Tretej ríše boli náhrobky z hrobov popredných nacistov vrátane Heydrichovho odstránené, aby sa nemohli stať pútnickým miestom pre neonacistov.V čase studenej vojny sa hrob ocitol v zemi nikoho neďaleko Berlínskeho múru. K exhumácii telesných pozostatkov Heydricha však nikdy nedošlo a miesto jeho posledného odpočinku sa podľa AFP stalo verejným tajomstvom.V roku 2000 skupina antifašistov uviedla, že vnikla do hrobu nemeckého nacistu Horsta Wessela, odcudzila jeho lebku a hodila ju do rieky Sprévy. Polícia však vtedy poprela, že by došlo k odcudzeniu pozostatkov zosnulého.