V Berlíne sa konajú 5. nemecko-čínske medzivládne konzultácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 9. júla (TASR) - Pod vedením nemeckej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej a čínskeho premiéra Li Kche-čchianga sa v pondelok začali v Berlíne konzultácie vládnych činiteľov oboch krajín. Hlavnou témou už piatych nemecko-čínskych medzivládnych konzultácií od roku 2011 by mala byť politika súčasnej americkej administratívy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, ktorá vyvoláva hnev v oboch štátoch. Nemecká strana si však od bilaterálnych rokovaní vládnych predstaviteľov oboch krajín sľubuje aj zlepšenie prístupu na čínsky trh.V nemeckej metropole sa ráta s uzavretím viacerých ekonomických dohôd, okrem iného o výstavbe továrne na výrobu batérií pre elektroautomobily v durínskom Erfurte, kde čínska strana chce podľa informácií tlačovej agentúry DPA investovať v prvej fáze trojmiestnu sumu v miliónoch eur. Projekt by dlhodobo mal priniesť až do 1000 pracovných príležitostí.Nemecko-čínske konzultácie prebiehajú tentoraz krátko po eskalácii čínsko-amerického sporu okolo colných sadzieb, ktorá viedla k zvýšeniu obáv z možnej obchodnej vojny s globálnymi dôsledkami.Nemecká kancelárka i čínsky premiér sa v popoludňajších hodinách mali zúčastniť na hospodárskom fóre.Splnomocnenkyňa spolkovej vlády pre ľudské práva Bärbel Koflerová poukázala v súvislosti s nemecko-čínskymi rokovaniami na negatívny vývoj v oblasti ľudských práv a občianskych slobôd v ázijskej krajine. Podľa jej názoru to osobitne pociťujú advokáti obhajujúci aktivistov za rešpektovanie ľudských práv, ale aj novinári a blogeri. Predstavitelia ujgurskej komunity apelovali pred stretnutím Merkelová-Li na nemeckú kancelárku, aby sa zasadila za prenasledovaných členov tejto menšiny žijúcej na severozápade najľudnatejšej krajiny sveta.