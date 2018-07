V Berlíne sa konal pochod na podporu humanitárnych lodí

Loď nemeckej mimovládnej organizácie Mission Lifeline, ktorá preváža migrantov, počas plavby v Stredozemnom mori Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 7. júla (TASR) - V nemeckom hlavnom meste Berlín sa v sobotu konal pochod na podporu súkromných humanitárnych lodí, ktoré v Stredozemnom mori zachraňujú migrantov, píše agentúra AP.Záchranné plavidlá mimovládnych neziskových organizácií sú pod čoraz väčším tlakom úradov v Taliansku a iných krajinách. Taliansky minister vnútra Matteo Salvini ich obvinil z poskytovaniapre pašerákov ľudí so základňou v Líbyi a uzavrel pred nimi všetky prístavy krajiny.Niekoľkotisícový dav sa zhromaždil v sobotu v centre Berlína. Mnohí z účastníkov držali nad hlavami oranžové záchranné vesty, ktorú sú akýmsi symbolom utečencov a migrantov zachránených v Stredozemnom mori.Podobné demonštrácie sú na sobotu plánované aj v ďalších mestách v Nemecku.Najväčším prípadom lode so zachránenými migrantmi, ktorú Taliansko a Malta odmietli vpustiť do svojich prístavov, bol prípad lode nemeckej humanitárnej organizácie Mission Lifeline.Loď nemeckej organizácie Mission Lifeline zachránila 234 migrantov koncom júna pri pobreží Líbye. Povolenie na vstup do prístavu jej dal napokon 27. júna maltský premiér Muscat po dosiahnutí dohody medzi ôsmimi štátmi Európskej únie o rozdelení tých pasažierov z lode, ktorí získajú štatút utečenca. Neskôr sa k týmto krajinám pripojilo aj Nórsko.Maltská prokuratúra medzičasom požiadala o vydanie príkazu na skonfiškovanie tejto lode. Jej kapitán Claus-Peter Reisch (57) bol pred maltským súdom vo Vallette obvinený v súvislosti s porušením pravidiel registrácie lode Lifeline a nezákonného vstupu do maltských vôd.