V Berlíne zadržali islamistu, ktorý mal pripravovať útok v Nemecku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Karlsruhe/Berlín 22. augusta (TASR) - Nemecké úrady zadržali v stredu v Berlíne 31-ročného islamistu, ktorý mal v Nemecku plánovať teroristický útok. Uviedla to agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie Spolkovej prokuratúry.Vzatie muža do väzby sa uskutočnilo na základe zatykača vydaného 9. augusta. Na jeho zadržaní sa podieľali príslušníci Spolkového kriminálneho úradu (BKA) v spolupráci s členmi špeciálnej jednotky Spolkovej polície GSG 9 a Krajinského kriminálneho úradu (LKA).Zadržaný Magomed-Ali C. je občanom Ruska. Podľa prokuratúry mal spolu s ďalším islamistom Clémentom B. zadržaným 18. apríla 2017 vo Francúzsku zhromaždiť veľké množstvo výbušniny TATP, ktoré určitý čas skladoval vo svojom byte.Výbušnina mala byť odpálená v zatiaľ neznámom okamihu na neznámom mieste v Nemecku. Zámerom islamistov bolo zabiť a zraniť čo najväčšie množstvo ľudí, píše Spolková prokuratúra.Ich plány však podľa týždenníka Der Spiegel zrejme prekazili vyšetrovatelia LKA v Berlíne, ktorí boli v októbri 2016 v byte Magomeda-Aliho. Obaja islamisti sa potom pravdepodobne zľakli, že ich plány budú čoskoro prezradené. Clément B. preto odišiel do Francúzska, kde pokračoval v prípravách iného útoku, no vlani v apríli ho zatkli. Uňho v byte sa našli tri kilogramy TATP, ako aj vlajka teroristickej organizácie Islamský štát a niekoľko strelných zbraní.Denník Westdeutsche Allgemeine Zeitung už na jar napísal, že Clément B. sa poznal s Tunisanom Anisom Amrim, ktorý v decembri 2016 vykonal útok kamiónom na vianočný trh v Berlíne. Amri sa pred útokom chválil, že vďaka svojim kontaktom vo Francúzsku sa bez problémov dostal k zbraniam.