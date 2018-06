V Bibiane spoznajú deti život vrstovníkov so špeciálnymi potrebami

Na snímke interaktívna výstava Zmysel to má aj bez zmyslov v Medzinárodnom dome umenia pre deti – Bibiana v Bratislave 28. júna 2018. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 28. júna (TASR) - Interaktívnu výstavu s názvom Zmysel to má aj bez zmyslov pripravila pre svojich návštevníkov Bibiana. Medzinárodný dom umenia pre deti v spolupráci s Medzinárodnou úniou pre detskú knihu (IBBY) na nej výnimočným a hravým spôsobom predstavujú knihy pre a o deťoch s postihnutím. Ide o výber toho najzaujímavejšieho z danej tematiky, ktorú ponúkajú zbierky IBBY a Bibiany. Kolekciu 50 titulov, predstavujúcich Výber výnimočných kníh IBBY pre deti a mládež so špeciálnymi potrebami za rok 2017, dopĺňa vyše 100 titulov z fondov domovskej Knižnice Bibiany.uviedla vo štvrtok na tlačovej konferencii Hana Ondrejičková, jedna zo štyroch autoriek knižno-hravého projektu, v ktorom sa detskí návštevníci dozvedia o živote svojich vrstovníkov so špeciálnymi potrebami.Na výstave nechýbajú ani ľahko čitateľné knihy. Tie sú vďaka minimu textu, jednoduchému príbehu, prehľadnému dizajnu a zrozumiteľným ilustráciám dobrým pomocníkom pre deti s poruchami učenia alebo oneskoreným mentálnym vývinom. Návštevníci si môžu zalistovať v knihách vydaných v angličtine, nemčine, španielčine, ale aj japončine či perzštine. Mnohé z kníh, najmä z kategórie obrázkových titulov, vynikajú aj ilustrátorským spracovaním.poznamenala Jana Michalová, ktorá výstavu v dvoch miestnostiach "rozanimovala" mnohými hracími prvkami. Malým návštevníkom tak dáva možnosť prostredníctvom hry, pri ktorej plnia úlohy, vyskúšať si, aké je to byť "v koži dieťaťa s postihnutím" a spoznať hrdinov výnimočných kníh. Najprv však dostanú inštrukcie.vysvetľuje autorka interaktívnej hry, v ktorej si deti hádžu kockou. Keď im padne určité postihnutie, v "prezliekarni" nájdu rekvizity, pomocou ktorých sa môžu premeniť na podobu hrdinu s postihnutím a následne ich čaká šesť úloh, ktoré treba plniť. Napríklad sa posúvať pomocou vozíka, barlami, alebo požiadať o pomoc asistenta.Medzi úlohami nechýba krížovka či zvukové alebo hmatové pexeso.povedala pre TASR Michalová. Medzi knihami, ktoré sú kľúčom k riešeniu úloh a hracími prvkami, sa tak deti zoznámia aj s reálnymi pomôckami, ktoré ich kamaráti s postihnutím používajú pre svoj rozvoj.Projekt nemá podľa jeho autoriek vzbudzovať ľútosť, ale prispieť k lepšiemu pochopeniu tejto skupiny detí a ich potrieb, a tiež vyvolať rešpekt voči deťom s postihnutím.upozorňuje Ondrejičková.Výstava je inštalovaná v Galérii Dušana Rolla a potrvá do 12. augusta.