V Bielorusku zatkli ďalšieho novinára, podozrievajú ho z údajného extrémizmu

30.5.2021 (Webnoviny.sk) - V Bielorusku v nedeľu zadržali novinára Alexeja Šotu, ktorý pôsobí ako hlavný redaktor populárnej internetovej spravodajskej stránky Hrodna.life mapujúceho dianie v piatom najväčšom bieloruskom meste Grodno. Dôvodom zatknutia je podozrenie z údajného extrémizmu.Polícia uviedla, že web zverejňoval materiály, ktoré sú považované za extrémistické. Neuviedla však bližšie podrobnosti, ani neoznámila, či Šotu formálne obvinili z extrémizmu, za ktorý môže byť uväznený až na 10 rokov.Šota spolupracoval s najpopulárnejším internetovým portálom v krajine tut.by, ktorý bieloruské orgány pred necelými dvomi týždňami zablokovali a zadržali 15 jeho zamestnancov.Režim autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka v ostatných týždňoch systematicky útočí na pracovníkov médií. Minulú nedeľu dokonca pomocou stíhačky odklonil let spoločnosti Ryanair z Atén do Vilniusu na letisko do bieloruského Minska.Ako zámienku použil bombovú hrozbu, no po pristatí v Minsku policajné zložky zatkli novinára Ramana Prataseviča a jeho ruskú priateľku Sofiu Sapegovú.Tento čin vyvolal rozsiahle odsúdenie Západu i sankcie uvalené Európskou úniou . Pratasevič je obvinený z organizovania nepokojov, za čo môže dostať až 15 rokov väzenia. Deň po jeho zatknutí zverejnili úrady krátke video, na ktorom Pratasevič uviedol, že sa priznáva, ale pozorovatelia skonštatovali, že vyhlásenie sa javilo ako vynútené.