V Birminghame sa začal zjazd Konzervatívnej strany

Londýn 30. septembra (TASR) - V Birminghame sa začal v nedeľu zjazd britskej Konzervatívnej strany. Premiérka Theresa Mayová sa bude pred členmi svojej strany snažiť obhájiť svoj návrh odchodu Británie z EÚ, ktorý zahŕňa ochranu cezhraničného obchodu a prijatie jednotných pravidiel pri výmene niektorých druhov tovaru. Informovala o tom agentúra AP.povedal Tim Bale, profesor politických vied na Univerzite Queen Mary v Londýne, ktorého citovala agentúra AP. Podľa Balea je ťažko predstaviteľné, že Mayová bude premiérkou aj o rok.Lídri krajín Európskej únie na summite v Salzburgu odmietli Mayovej plán známy ako dohoda z Chequers. Šesť mesiacov pred plánovaným odchodom stále nie sú jasné presné podmienky ďalšieho pokračovania vzťahu medzi Britániou a EÚ.Podporovatelia tzv. tvrdého brexitu v rámci Konzervatívnej strany využili patovú situáciu a žiadajú od premiérky dohodu s voľnejšími podmienkami, ktoré by Británii umožnili uzatvárať obchodné dohody s krajinami v iných častiach sveta. Bývalý minister zahraničných vecí Boris Johnson sa v rozsiahlom článku pre The Daily Telegraph vyjadril, že krajina by bola dynamickejšia a úspešnejšia, ak by sa dostala spod kontroly EÚ.Umiernenejšia frakcia v rámci Konzervatívnej strany očakáva zachovanie prístupu k spoločnému trhu pre tovar a služby s EÚ, ktorá je najväčším obchodným partnerom Spojeného kráľovstva. Niektorí členovia dokonca podporujú myšlienku nového referenda, ktoré by mohlo zmeniť podmienky brexitu, alebo dokonca zvrátiť rozhodnutie opustiť európsky blok.Simon Allison, člen skupiny konzervatívcov, ktorá podporuje nové referendum, povedal, že ich návrh podporuje minimálne toľko isto konzervatívnych voličov, ak nie viac, koľko by ich zahlasovalo za tvrdý brexit.Zjazd v Birminghame potrvá do stredy 3. októbra. Podľa programu zverejneného na oficiálnom webe podujatia sa členovia majú zaoberať aj témami z oblasti hospodárstva, starostlivosti o budúce generácie, verejných služieb a vzťahov medzi jednotlivými členskými krajinami Spojeného kráľovstva.