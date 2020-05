V bochníku syra našli kilogram metamfetamínu, drogy odhalila kontrola röntgenom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.5.2020 (Webnoviny.sk) - Mexické úrady našli v bochníku syra skrytý jeden kilogram metamfetamínu. V piatok to oznámila tamojšia Národná garda. Balíček s "obohateným" syrom, ktorý smeroval do Spojených štátov, našli v sklade neďaleko hlavného mesta Mexiko.Drogy v bochníku našli po tom, čo ho podrobili kontrole röntgenom. Ten odhalil neobyčajnú masu v jeho strede. Keď syr úrady rozbili, objavili v ňom zabalený metamfetamín.Garda nešpecifikovala, o aký druh syra šlo, no zdá sa, že to bol druh cotija, ktorý vyrábajú v štáte Michoacán, píše agentúra AP. Tento mexický štát je tiež známy výrobou metamfetamínu.