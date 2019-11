V Bogote pokračovali protesty, prezident apeluje na celonárodný dialóg

Policajti stoja pri protivládnom demonštrantovi, ktorého zasiahol slzotvorný plyn počas potýčok v centre Bogoty 22. novembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bogota 24. novembra (TASR) - Kolumbijské bezpečnostné sily hádzali v sobotu v hlavnom meste Bogota granáty so slzotvorným plynom do davu protivládnych demonštrantov, ktorí už tretí deň pokračovali v protestoch - napriek tomu, že prezident Iván Duque oznámil začaties cieľom upokojiť rozhnevané davy. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.Konzervatívny prezident Duque, ktorého popularita po 18 mesiacoch od zvolenia rapídne klesla, dúfa, že masové protesty proti svojej vláde potlačí prostredníctvom dialógu.napísal prezident v sobotu večer na Twitteri, čím odkazoval na predstaviteľov, ktorí zvíťazili v októbrových komunálnych voľbách.Duque ďalej uviedol, že v pondelok sa stretne s ministrami financií, práce a obchodu spolu so zástupcami majiteľov podnikov a pracovníkov. Rozhovory sa majú v priebehu celého týždeň konať v regiónoch naprieč všetkými spoločenskými a politickými sektormi.Po nočnom zákaze vychádzania, ktorý platí v celej Bogote, sa tisíce demonštrantov vrátili v sobotu do ulíc, ktoré čistiace tímy čistili po následkoch predchádzajúcich zrážok a rabovania.Státisíce ľudí vyšli vo štvrtok do ulíc na 150 miestach krajiny. Demonštranti vyjadrovali nesúhlas s údajnými plánmi vlády zvýšiť vek odchodu do dôchodku a znížiť minimálnu mzdu pre mladých ľudí. Takisto žiadajú viac financií na podporu vzdelávania a skoncovanie s korupciou.Doteraz prišli počas protestov o život najmenej traja ľudia. Zranenia utrpelo približne 150 príslušníkov bezpečnostných zložiek a 122 civilistov a zatknutých bolo 98 ľudí.