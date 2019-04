V bojoch o hlavné mesto Líbye zahynulo už najmenej 147 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tripolis 15. apríla (TASR) - Už najmenej 147 mŕtvych a 614 zranených si vyžiadala ofenzíva síl pod velením líbyjského poľného maršala Chalífu Haftara, ktorá sa začala 4. apríla s cieľom ovládnuť hlavné mesto Tripolis. Podľa tlačovej agentúry AFP to vyplýva z aktuálnych údajov, zverejnených v pondelok Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).Vyše 18.000 ľudí pre násilie opustilo svoje domovy, uviedla najnovšie ďalšia z agentúr OSN - Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).Vzhľadom na zvyšujúci sa počet obetí nasadila WHO v oblasti Tripolisu tímy chirurgov, aby podporila miestne nemocnice čeliace. Najmenej osem sanitiek bolo zasiahnutých pri zrážkach na južnom okraji metropoly, ktoré pokračujú bez ohľadu na výzvy medzinárodného spoločenstva.WHO nalieha naV bojoch o Tripolis stoja proti sebe Haftarova samozvaná Líbyjská národná armáda a sily spriaznené s medzinárodne uznávanou Vládou národnej jednoty. Okrem pozemných akcií obe strany podnikajú každodenné nálety, pričom sa vzájomne obviňujú z cielenia na civilistov.Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) pociťujú zdravotnícke zariadenia v danej oblastiLíbya zažíva nepokoje a chaos od povstania podporovaného Severoatlantickou alianciou v roku 2011, počas ktorého bol zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí. Odvtedy sa snažia získať moc a ovládnuť ropné náleziská dve súperiace vlády — medzinárodne uznaná vláda národného porozumenia sídliaca v Tripolise a konkurenčná so sídlom v meste Tobruk — a s nimi prepojené ozbrojené skupiny.