V Bosne a Hercegovine si slovenské investície do priemyslu mimoriadne vážia

BANJA LUKA 6. septembra 2018 (WBN/PR) - V sobotu 1. septembra 2018 vyhlásil prezident Republiky Srbskej Milorad Dodik na stretnutí s vedením a zamestnancami spoločnosti Celex v Banja Luke privatizáciu tradičného výrobcu papiera známeho vo všetkých krajinách bývalej Juhoslávie za príklad úspechu. Celex v roku 2001 privatizoval slovenský holding ECO – INVEST, a.s., ktorý dnes spoločne so svojimi dcérskymi spoločnosťami v rámci združenia SHP Group vlastní 99% spoločnosti."Boli to ťažké časy, keď sme sa rozhodovali, či Celex vstúpi do privatizácie. Vlastníkovi chcem zablahoželať, že sa toho počas ťažkých výziev, ktoré pred ním stáli, nevzdal. To, že ročný obrat spoločnosti je dnes 40 mil. EUR, že zamestnáva takmer 300 ľudí a ich počet stále narastá, je veľký privatizačný úspech. Teší ma, že som prezidentom republiky, ktorá sa môže pochváliť takýmito príkladmi. O to viac, že toto bola prvá privatizácia, ktorá bola vykonaná v Republike Srbskej a bola úspešná, lebo veľa iných privatizácií bolo špekulatívnych," povedal Dodik.Dodik zdôraznil, že Celex kontinuálne zvyšuje počet zamestnancov a objem výroby a po oboznámení sa s ďalšími obchodnými úmyslami spoločnosti, je spokojný s jej smerovaním."Produktami papierovej hygieny, ktoré vyrábame v závode Celex, zásobujeme všetky krajiny bývalej Juhoslávie. Od privatizácie sme v spoločnosti preinvestovali približne 30 miliónov EUR. Tak ako v každom z našich výrobných podnikov, aj tu išli financie prevažne do modernizácie prevádzok a do zlepšovania pracovných podmienok zamestnancov. V najbližšom období plánujeme objem produkcie navyšovať a priamoúmerne s tým zvýšiť počet pracovných miest," povedal prezident holdingu Milan Fiľo.Na stretnutí bol prítomný aj slovenský veľvyslanec v Bosne a Hercegovine Martin Kačo, podľa ktorého je každá investícia, ktorá prichádza do Republiky Srbskej znakom dôvery voči jej ľuďom a kapacitám: "Je pre nás veľmi dôležité, že je tu dnes pán prezident Dodik s nami. Je to ďalší prejav dôvery, ktorú od neho, od vydania strategického rozhodnutia o privatizácii v roku 2001, pociťujeme."ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu. Súčasť holdingu SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnárodné združenie, ktoré zastrešuje 10 spoločností v 6 krajinách Európy s ročným obratom 220 mil. EUR. V šiestich výrobných závodoch SHP Group sa ročne vyrobí 170 tisíc ton papiera a v súčasnosti má viac ako 2 000 zamestnancov. SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe.O návšteve prezidenta Dodika v závode Celex Banja Luka informoval aj Rozhlas a televízia Republiky Srbskej: http://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=309001