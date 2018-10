V Bosne zaregistrovali za desať mesiacov viac ako 15.000 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sarajevo 29. októbra (TASR) - Viac ako 15.000 ilegálnych migrantov zaregistrovali v Bosne a Hercegovine od 1. decembra 2017 do 23. septembra 2018.Vyplýva to z oficiálnych údajov, na ktoré sa odvoláva v pondelok internetový portál Klix.ba.Takmer tretinu z celkove 15.116 ilegálnych prisťahovalcov do Bosny a Hercegoviny tvorili v spomínanom období občania Pakistanu, až na ďalších miestach nasledovali utečenci z Iránu, Sýrie, Afganistanu a Iraku. Väčšina z nich sa cez Bosnu a Hercegovinu pokúšala dostať ďalej smerom k štátom Európskej únie.Podľa informácií bosnianskej mimovládnej organizácie Global Analitika sa v súčasnosti zdržiava v krajine 1500-2000 migrantov, väčšina z nich v bosniansko-chorvátskom pohraničí.Práve tam sa však podľa iných zdrojov má zdržiavať až do 4000 utečencov, asi 150 z nich už niekoľko dní vytrvalo čaká na hraničnom priechode Velika Kladuša-Maljevac, ktorý je v súvislosti s pokusmi utečencov o ilegálne prekročenie hraničnej čiary päť dní uzavretý.