V Bosne zastavili dodávku so 17 migrantmi

Sarajevo/Ľubľana 8. novembra (TASR) - Bosnianska polícia zastavila vo štvrtok neďaleko hraníc s Chorvátskom dodávku so 17 migrantmi a zadržala dve osoby podozrivé z pašovania ľudí. Ako v piatok informovali policajné orgány, migranti podľa vlastných slov pochádzajú z Iraku a Sýrie a nemajú nijaké dokumenty.Vozidlo s nelegálnymi migrantmi polícia zastavila v blízkosti mesta Ljubuški na juhozápade krajiny, napísala agentúra AP.Vodič dodávky a ďalší muž, ktorý šoféroval druhé vozidlo, čelia podľa polície obvineniam z pašeráctva ľudí. Obaja muži sú občanmi Bosny a Hercegoviny, jeden z nich má aj chorvátske občianstvo.V Bosne sa nachádzajú tisíce migrantov, ktorí sa usilujú dostať sa do susedného Chorvátska, ktoré je členským štátom Európskej únie.Na juhu Slovinska zase došlo vo štvrtok k smrti utečenca zo Sýrie. Ako uviedla v piatok tamojšia polícia, 22-ročný mladík zomrel v meste Ilirska Bistrica na následky podchladenia a vyčerpania. Stalo sa to napriek tomu, že mu bola poskytnutá lekárska pomoc po tom, ako upovedomil svojich príbuzných žijúcich v Nemecku a zaslal im údaje o polohe v lese, kde sa nachádzal s tým, že už nevládze ísť ďalej.