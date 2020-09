V Bostone po vyradení z play-off NHL viacero otáznikov, najväčším z nich je budúcnosť Zdena Cháru

Chára sa ešte nerozhodol





Cassidy nechce špekulovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára možno v pondelok odohral svoj posledný zápas v kariére. Už štrnásť rokov kapitán klubu zámorskej NHL Boston Bruins totiž má už 43 rokov a skončila sa mu zmluva s "medveďmi", ktorú v jari 2019 predĺžil o jeden rok.Boston v pondelok prehral s Tampou Bay Lightning 2:3 po dvojnásobnom predĺžení v piatom zápase semifinále play-off Východnej konferencie, celú sériu ovládol ich súper 4:1 na zápasy a postúpil ďalej. Pre Bruins sa sezóna skončila. "Som hrdý na tento tím. Všetci toho obetovali veľmi veľa a pre tím odovzdali maximum," zhodnotil po súboji Chára.Najstarší hráč celej profiligy si v pondelok pripísal jednu asistenciu, ktorá možno bude posledným jeho bodom v bohatej a úspešnej kariére. "Ešte som sa nerozhodol," odpovedal slovenský hokejista na otázku zámorských novinárov, či sa chystá hrať aj v sezóne 2020/2021."Ešte sme len dohrali zápas. V tejto otázke však zvážim všetky možnosti a nechávam svoju myseľ otvorenú," doplnil Chára. Ak sa najvyšší hráč NHL rozhodne nepokračovať v kariére, bude automaticky najhorúcejším ašpirantom na vstup do Hokejovej Siene slávy v Toronte.Chára doteraz odohral v NHL neuveriteľných 22 sezón, z toho až štrnásť v Bostone a všetky ako kapitán. Pred príchodom do organizácie Bruins za Ottawu Senators aj New York Islanders . Na svojom konte má 1553 duelov v základnej časti profiligy s bilanciou 205 gólov, 451 asistencií a 1956 trestných minút, v play-off pridal 195 štartov a v nich 18 presných zásahov, 52 gólových prihrávok a 216 trestných minút.Bruins v jari 2011 priviedol k zisku Stanleyho pohára. Za sezónu 2008/2009 získal Norrisovu trofej určenú pre najlepšieho obrancu NHL, v majstrovskom ročníku mu za líderské schopnosti udelili Cenu Marka Messiera.Chára je v zámorí veľkým lídrom nielen na ľade, ale aj mimo neho. Dlhé roky sa aktívne zapája do rôznych charitatívnych projektov. Nemožno zabudnúť ani na to, že so slovenskou reprezentáciou získal dvakrát titul vicemajstra sveta.A čo si o možnom konci kariéry Zdena Cháru myslí jeho kouč Bruce Cassidy ? "Nechcem o tom špekulovať. Je to záležitosť medi Zdenom a vedením klubu. Za seba však môžem povedať, že on pravdepodobne viac pomohol mne ako ja jemu," povedal na tlačovej konferencii po pondelkovom súboji Cassidy.