V Bratislave a okolí hlásia vodiči hustú hmlu, tvoria sa aj kolóny

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Miroslav Košírer Foto: TASR - Miroslav Košírer

Bratislava 17. mája (TASR) - V Bratislave a jej okolí hlásia vodiči aktuálne hustú hmlu. V hlavnom meste sa začínajú tvoriť aj ranné kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.Hustá hmla sa vyskytuje v Bratislave a v okolí Dunajskej Lužnej, Miloslavova, Modry, Šenkvíc, na trase Trnava - Blatné a na diaľnici D1 v okolí mesta Senec.Vodiči hlásia nehodu v Bratislave na Odeskej smerom do centra. Zdržanie zhruba do 20 minút je na Račianskej ulici, na Ulici Svornosti, na Popradskej a na Hradskej. Taktiež na D1 pred vjazdom do Bratislavy a pred Prístavným mostom. Kolóny sú hlásené aj smerom z Čiernej Vody, Vajnôr, Mosta pri Bratislave, Ivanky pri Dunaji či z Miloslavova smerom do centra hlavného mesta.