V Bratislave bola zvýšená koncentrácia ozónu

Bratislava 2. augusta (TASR) - Začiatkom tohto týždňa zaznamenal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na automatických monitorovacích staniciach v Bratislave zvýšené koncentrácie prízemného ozónu. Podľa občianskeho združenia Za čisté ovzdušie na túto situáciu štátne orgány nezareagovali dostatočne a neinformovali občanov o zdravotných dopadoch. Envirorezort cez svojho hovorcu Tomáša Ferenčáka reagoval, že koncentrácia ozónu nepresiahla cieľové hodnoty definované európskou legislatívou.vysvetlil Ferenčák.Aktivisti uvádzajú, že v Bratislave bol jeden deň v tomto týždni osemhodinový priemer ozónu (v čase medzi 14 h. a 21 h.) 148 µg/m3. Ďalšie dva dni sa pohyboval okolo 130 µg/m3. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pritom odporúča, aby hodnoty ozónu nepresahovali 100 µg/m3.Podľa Ferenčáka ministerstvo kladie na informovanie obyvateľov veľký dôraz.povedal.Zvýšené hodnoty sa objavili na stránke SHMÚ, smogovú situáciu však meteorológovia nevyhlásili.píšu meteorológovia na svojej stránke. Na rozdiel od WHO a EÚ sa teda výstražný systém SHMÚ orientuje podľa jednohodinového, nie osemhodinového priemeru.Podľa aktivistov majú o znečistení informovať najmä okresné úrady a obce.myslí si Dana Mareková z iniciatívy Za čisté ovzdušie. Podľa nej sa Bratislava schválením materiálu Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky klímy a ďalších strategických dokumentov zaviazala realizovať opatrenia s pozitívnym dopadom na zdravie obyvateľov, do čoho spadá aj informovanie o zvýšených hodnotách ozónu.Prízemný ozón vzniká chemickou reakciou slnečného žiarenia, oxidov dusíka a prchavých organických zlúčením v atmosfére. Je považovaný za jednu z látok, ktoré najvýznamnejšie vplývajú na ľudské zdravie. Podľa WHO nie je možné stanoviť skutočne bezpečný prah, pod ktorým by prízemný ozón nepredstavoval zdravotné riziko. Štúdie tejto organizácie uvádzajú zvýšenú dennú úmrtnosť o 0,3 – 0,5 percenta na každých 10 µg/m zvýšenej koncentrácie ozónu.