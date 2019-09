V Bratislave bude v sobotu 11. ročník najväčšieho nočného behu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) - V Bratislave sa v sobotu (7. 9.) uskutoční 11. ročník najväčšieho nočného behu na Slovensku Telekom Night Run 2019. Zúčastní sa ho 5000 bežcov. Podujatie si vyžiada aj dopravné obmedzenia. Na sociálnej sieti o tom informuje hlavné mesto.V piatok sa v čase od 18.00 do 21.00 h uskutoční na Pribinovej ulici v časti pri obchodnom centre detský večerný beh.upozorňuje magistrát.Prejazd nábrežím v úseku od Šafárikovho námestia po Most SNP bude v sobotu obmedzený v čase od 19.55 do 20.55 h. S miernym zdržaním je potrebné počítať v centre mesta v okolí Námestia SNP a Kamenného námestia, ako aj na Viedenskej ceste v Petržalke. "Doprava bude riadená a usmerňovaná príslušníkmi dopravnej polície v závislosti od priebehu pelotónu bežcov. Obmedzenia na jednotlivých úsekoch a križovatkách by mali trvať približne 20 až 30 minút," spresnilo mesto. Na výjazdy z bočných ulíc budú dohliadať mestskí policajti a organizátori.Do nedele (8. 9.) bude uzatvorená časť Pribinovej ulice pred obchodným centrom v priestore zastávky Nové SND pre autobusy 29 a 133. V smere na Nové SND ukončia autobusy jazdu o zastávku skôr na Malej scéne.upozorňuje samospráva. Začínať budú na zastávke Malá scéna z opačnej strany ulice. Od nedele budú autobusy jazdiť opäť podľa štandardného režimu.