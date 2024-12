V Bratislave budú opäť zbierať a recyklovať vianočné stromčeky, po sviatkoch sa z nich stane materiál na knižnice či mulč

Opätovné využitie stromčekov

Stali sa z nich knižnice či kompost

11.12.2024 (SITA.sk) - V Bratislave sa opäť objavia drevené ohrádky na zber vianočných stromčekov. Ako informuje Linda Golejová zo spoločnosti OLO - Odvoz a likvidácia odpadu, po sviatkoch sa zo živých stromčekov stane materiál na knižnice a mulč.„Bratislavčania budú môcť na odkladanie odzdobených stromčekov využiť až 730 ohrádok, ktoré sa naprieč mestom začnú inštalovať od 11. decembra," uviedla.Časť stromčekov sa v podobe knižníc vráti mestu a poslúži sociálne znevýhodneným rodinám, mestskej knižnici, ZOO Bratislava a iným mestským inštitúciám. Niektoré stromčeky sa počas dvoch novoročných mulčovačiek premenia na mulč, využiteľný v záhradkách domácností a mestských parkoch.O zber a opätovné využitie vianočných stromčekov sa postarajú spoločnosti OLO, komunálny podnik, Bučina EKO, Ikea a Ikea Industry. Na materiálové spracovanie putujú len riadne odzdobené stromčeky.„Ohrádky slúžia výlučne na zber vianočných stromčekov bez plastových obalov, ozdôb alebo kvetináčov. V prípade, ak obyvatelia nemajú vo svojej blízkosti ohrádku, stromčeky môžu odložiť aj do kompostovacieho zásobníka, hnedej zbernej nádoby na záhradný bioodpad alebo priniesť na Zberný dvor OLO," poznamenala manažérka cirkulárnej ekonomiky OLO Martina Čechová Odvoz stromčekov z ohrádok zabezpečí OLO oddo, pričom na prvé dva týždne opäť posilní zvozy. Komunálny podnik Bratislavy a OLO začínajú s inštaláciou drevených ohrádoka do konca roka ich postupne osadia do všetkých mestských častí. Na stránke www.olo.sk/stromceky je interaktívna mapa, kde je možné nájsť najbližšiu drevenú ohrádku na odloženie odzdobeného stromčeka.Doposiaľ sa v Bratislave podarilo zhodnotiť už 153-tisíc živých vianočných stromčekov s hmotnosťou 840 ton, z ktorých sa stali knižnice, kompost alebo mulč. Časť recyklovaných knižníc, naplnených knihami z KOLO – Bratislavského centra opätovného použitia, darovali iniciátori projektu organizáciám venujúcim sa deťom, seniorom či ľuďom bez domova. Mesto zaviedlo projekt v roku 2021.