V Bratislave by mohli podnikatelia ušetriť, Vallo im chce odpustiť dane za letné terasy

Pomoc prevádzkovateľom

Zodpovedné využívanie terás

7.5.2020 - Bratislava chce podnikateľom odpustiť dane za užívanie verejného priestranstva. Primátor Matúš Vallo to uviedol na sociálnej sieti. "V rámci pomoci mesta podnikateľom, ktorí opatreniami utrpeli najviac, sme sa rozhodli, že na najbližšie zastupiteľstvo podáme návrh na odpustenie dane za užívanie verejného priestranstva pre terasy na pozemkoch hlavného mesta," uviedol primátor a dodal, že prípadné návrhy bude mesto posudzovať individuálne."Snažíme sa reagovať na uvoľňovanie opatrení čo najrýchlejšie a ponúknuť prevádzkam účinnú pomoc, preto zmenu nariadenia, ktoré by umožnilo odpustiť poplatok, chceme zaradiť na rokovanie v skrátenom procese už na májové mestské zastupiteľstvo," informuje Vallo.Mesto tak reaguje na nariadenie hlavného hygienika, podľa ktorého bude počet návštevníkov na terasách obmedzený, čím sa dočasne zníži ich kapacita a prevádzkovatelia by mohli mať problém platiť za ne poplatky."Verím, že sa budeme aj naďalej správať zodpovedne a hoci sú posedenia na terasách obľúbeným spôsobom trávenia času v letných mesiacoch, budeme ich v čase hrozby vírusu využívať s mierou a ohľaduplne," uzavrel primátor.