V Bratislave chýbajú učitelia prvého stupňa, tvrdia mestské časti

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. augusta (TASR) – V Bratislave pred začiatkom nového školského roka 2019/2020 chýbajú učitelia. Dopyt je najmä po učiteľoch prvého stupňa a materských škôl, ktorých je v hlavnom meste nedostatok. Pre TASR sa na tom zhodli viaceré mestské časti Bratislavy.Na portáli pre učiteľov edujobs.sk bolo 25. júla voľných 744 voľných miest, z toho 423 práve v Bratislavskom kraji. V utorok (6. 8.) to bolo 843 ponúk, z toho 483 miest v Bratislavskom kraji. Najviac ponúk bolo celoslovensky zverejnených na chýbajúce miesta učiteľov druhého stupňa (211), nasledovali učitelia stredných škôl (118), prvého stupňa (117) a materských škôl (84). Čo sa týka Bratislavského kraja, situácia je podobná, chýbajú najmä učitelia prvého a druhého stupňa, stredných a materských škôl.Nedostatok učiteľov trápi aj najväčšiu bratislavskú mestskú časť Petržalka.povedala pre TASR Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou mestskej časti Petržalka. Ako doplnila, do základných škôl potrebujú 23 asistentov učiteľov.Situácia v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto je podobná.poznamenal pre TASR hovorca mestskej časti Nové Mesto Marek Tettinger. Dodal, že záujem je aj o kvalifikovaných učiteľov prírodovedných predmetov.Riaditeľka komunikačného oddelenia mestskej časti Ružinov Tatiana Tóthová pre TASR potvrdila, že viaceré materské a základné školy v tejto mestskej časti hľadali, respektíve stále hľadajú do svojich radov nových učiteľov.potvrdila.Aj v bratislavskej mestskej časti Lamač evidujú chýbajúcich učiteľov. Ako uviedla pre TASR Hana Ifková z referátu prevádzky škôl, školských a predškolských zariadení, športovísk a detských ihrísk Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač, na Základnej škole na Malokarpatskom námestí absentujú napríklad dve učiteľky prvého stupňa, dve vychovávateľky a jeden špeciálny pedagóg. Hovorca mestskej časti Karlova Ves Branislav Heldes pre TASR poznamenal, že počas prázdnin v materských školách obsadili štyri voľné miesta, aktuálne chýbajú ešte dve učiteľky. "uzavrel.